Жительнице Старого Оскола запретили летать на своих самолетах

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-18T09:40:02+03:00

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Жительнице Старого Оскола, которая владеет двумя легкомоторными самолётами «Авангард-2» и «Авангард-3», запретили использовать воздушное пространство России с нарушением и выполнять работы без сертификата. Такое решение принял суд.

В прошлом году эта техника использовалась при проведении авиационно-химических работ в Верхнедонском и Чертковском районах Ростовской области. Но при эксплуатации летательных аппаратов были допущены нарушения требований о безопасности полетов. У хозяйки самолётов отсутствовал сертификат эксплуатанта, кроме того, никто не подавал в ответственные органы уведомления о работах в воздухе.

Напомним, что в 2018 году Белгородская транспортная прокуратура выявила более 50 нарушений «воздушного» законодательства. Для их устранения внесено 17 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц. По постановлению прокурора к административной ответственности привлечены четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU