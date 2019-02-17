В Белгороде в ночь с субботы на воскресенье ограбили фирму микрокредитов
В Белгороде разыскивают мужчину, который в ночь с субботы на воскресенье совершил дерзкое разбойное нападение на «Акс Финанс». МФО «Акс Финанс, которая находится на Народном бульваре, специализируется на выдаче микрокредитов для горожан. Сообщение о нападение появилось на Telegram-канал Белгород №1. В сети появилось видео с нападавшим.
Известно, что грабитель зашел в организацию и произнес всего несколько слов, а затем потребовал:
— Деньги сюда!
Девушка-сотрудник фирмы сильно испугалась.
На место происшествия приехала полиция, ведутся следственные действия. Пока не сообщается какую именно сумму удалось унести грабителю. Не ясно, работал ли грабитель один или у него был сообщник. Но всех, кто имеет хоть какую-то информацию по происшествию, просят сообщить в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU