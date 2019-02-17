2019-02-17T11:48:52+03:00
Происшествия

В Белгороде в ночь с субботы на воскресенье ограбили фирму микрокредитов

Дерзкое разбойное нападение попало на видео
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в ночь с субботы на воскресенье ограбили фирму микрокредитов.В Белгороде в ночь с субботы на воскресенье ограбили фирму микрокредитов.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде разыскивают мужчину, который в ночь с субботы на воскресенье совершил дерзкое разбойное нападение на «Акс Финанс». МФО «Акс Финанс, которая находится на Народном бульваре, специализируется на выдаче микрокредитов для горожан. Сообщение о нападение появилось на Telegram-канал Белгород №1. В сети появилось видео с нападавшим.

Известно, что грабитель зашел в организацию и произнес всего несколько слов, а затем потребовал:

— Деньги сюда!

Девушка-сотрудник фирмы сильно испугалась.

На место происшествия приехала полиция, ведутся следственные действия. Пока не сообщается какую именно сумму удалось унести грабителю. Не ясно, работал ли грабитель один или у него был сообщник. Но всех, кто имеет хоть какую-то информацию по происшествию, просят сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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