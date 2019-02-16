В Белгородском университете пройдет спартакиада, посвященная Дню защитника Отечества

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-16T17:15:25+03:00

На базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной студенты и сотрудники полиции будут соревноваться в силе и ловкости

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20 февраля в 11-00 на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной Белгородского государственного национального исследовательского университета состоится IV Спартакиада юридического института НИУ «БелГУ» и Управления МВД России по Белгороду, посвященная Дню защитника Отечества.

Программа предстоящей Спартакиады включает следующие виды соревнований: плавание, волейбол, мини-футбол, подтягивание на перекладине, стрельба, дартс, военно-прикладная эстафета.

В показательных выступлениях примет участвует неоднократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу, мастер спорта международного класса Анна Самыгина, которая наряду с многочисленными наградами носит титулы «Лучшая спортсменка Белгородской области-2017» и «Мисс юридический институт».

ИСТОЧНИК KP.RU