В Белгородском университете пройдет спартакиада, посвященная Дню защитника Отечества
20 февраля в 11-00 на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной Белгородского государственного национального исследовательского университета состоится IV Спартакиада юридического института НИУ «БелГУ» и Управления МВД России по Белгороду, посвященная Дню защитника Отечества.
Программа предстоящей Спартакиады включает следующие виды соревнований: плавание, волейбол, мини-футбол, подтягивание на перекладине, стрельба, дартс, военно-прикладная эстафета.
В показательных выступлениях примет участвует неоднократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу, мастер спорта международного класса Анна Самыгина, которая наряду с многочисленными наградами носит титулы «Лучшая спортсменка Белгородской области-2017» и «Мисс юридический институт».
ИСТОЧНИК KP.RU