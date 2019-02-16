В Белгородской области пройдут соревнования по мото- и квадродроссу

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-16T12:22:11+03:00

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Соревнования по мотокроссу и квадрокроссу, посвящённые Дню защитника Отечества, пройдут в Строителе Яковслевского городского округа 17 февраля.

Открытое личное первенство по мотокроссу и квадрокроссу в этом году решено провести в следующих классах: 65 см³ (дети 8-12 лет);85 см³ (дети 11-14 лет);125 см³ (15 лет и старше); класс OPEN (15 лет и старше); класс OPEN (шипы).

По квадрокроссу: АTV, дети, до 250 см³ (7-12 лет); ATV, 15 лет и старше, 800 см³, «Полный утиль».

Организаторами открытого личного первенства выступили: РОО «Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области» при содействии администрации Яковлевского городского округа, Попечительского Совета по развитию мотоциклетного спорта Белгородской области и Управления физической культуры и спорта администрации Белгородской области. Технический организатор соревнований — ДЮСТК «Пилот».

Соревнования начнутся в 11 часов. Заявки на участие принимаются по телефону: (4722) 54-98-27 и 8-910-320-19-94, Антюфеев Валерий Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU