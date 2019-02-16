В Белгородской области в один день сгорели три жилых дома, трактор и строительный вагончик

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-16T10:41:41+03:00

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Всего за один день в Белгородской области огнем уничтожено три жилых дома, трактор и строительный вагончик. Причины пожара устанавливаются, но Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что зачастую причиной пожара является пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Так, утром в селе Клейменово Яковлевского городского округа по улице Песчаная произошел пожар в жилом доме. В результате пожара огнем повреждено поточное перекрытие. Возгорание было ликвидировано за 40 минут.

Вечером пожар охватил жилой дом в селе Никаноровка Губкинского городского округа. Дом был поврежден огнём на площади 49 квадратных метров. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. Огнеборцы справились с возгоранием в течении часа.

В Садовом некоммерческом товариществе«Берёзка» Озёрской территориальной администрации Старооскольского городскогоокруга произошёл пожар в металлическом вагончике. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Для ликвидации привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 48 и № 6.

На территории ООО «Борисовская зерновая компания» в селе Лаптевка, загорелся трактор «Маниту» – погрузчик. В результате пожара огнем повреждена кабина и задняя ось трактора. Для ликвидациипожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 32.Огнеборцы устранили пожар за полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU