СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-15T18:17:29+03:00

В Белгороде 131 домовладение может уйти под воду. Фото: "КП" Архив

Как в городе готовятся к периоду паводка, говорили на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям

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На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Виктор Баранов отметил, что с наступлением периода активного таяния снега и льда спасатели ежедневно проводят объезд мест возможных затоплений и подтоплений территории города. Осуществляется круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой. В данный момент есть риски затопления 131-го частного домовладения,находящихся в зоне подтопления.

«Ведется контроль уровня воды на гидрологическом посту на реке Везелка в районе торгового центра «Лента». Единая дежурно-диспетчерская служба города круглосуточно контролирует обстановку, реагирует на складывающуюся ситуацию и осуществляет координацию действий имеющихся сил и средств», – сказал Виктор Баранов.

Была также затронута тема поведения на водных объектах в период таяния льда. В Белгороде протяженность береговой линии рек составляет 76 километров. На водоемах города ведется круглосуточный видеомониторинг, с помощью 50 видеокамер спасатели наблюдают за обстановкой на воде. Особое внимание уделяется водоемам, которые расположены вблизи учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU