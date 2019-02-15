2019-02-15T16:27:02+03:00
Общество

Белгородские пограничники отметили 26 лет со дня образования своего ведомства

Торжественные мероприятия прошли в Центре молодежных инициатив области
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские пограничники отметили 26 лет со дня образования своего ведомства. Фото пресс-службы Пограничного управления.Белгородские пограничники отметили 26 лет со дня образования своего ведомства. Фото пресс-службы Пограничного управления.
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Торжественные мероприятия по случаю 26-й годовщины со дня образования Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям прошли в Центре молодежных инициатив. Всех пограничников приветствовали первые лица руководства и правительства Белгородской области.

Особое внимание на мероприятии уделяли еще одной дате – дню памяти воинов- интернационалистов. В этом году отмечается 30-я годовщина вывода войск из Афганистана, а на счету у ветеранской организации пограничников более 250 человек, принимавших участие в Афганской войне.

Участников торжественного мероприятия также поздравил коллектив ВИА «Донская застава».

ИСТОЧНИК KP.RU

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