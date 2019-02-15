В Белгородском регионе осудили контрабандистов, перевозивших краснокнижных птиц

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-15T15:44:53+03:00

За незаконную попытку перевезти кречетов из России в Украину злоумышленники получили по 1,5 и 2,5 года лишения свободы

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По делу участников группы, перевозившей краснокнижных кречетов из России на Украину, вынесен приговор. В четверг, 14 февраля, Шебекинский районный суд приговорил контрабандистов к полутора и двум с половиной годам лишения свободы.

Напомним, что тайник для птиц был осмотрен на таможенном посту в Шебекино. В тайнике были обнаружены восемь редких птиц-кречетов, которые занесены в Красную книгу. Птицы были плотно обернуты тканью. К счастью, все они выжили, несмотря на то, что преодолели не одну тысячу километров в таком состоянии.

По оценке экспертов птицам было не больше года и все они имели навыки охоты в дикой природе. Стоимость живой «партии» товара — более девяти миллионов рублей.

Пока приговор суда не вступил в силу и может быть оспорен.

ИСТОЧНИК KP.RU