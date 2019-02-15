2019-02-15T12:41:36+03:00
Общество

Белгородский пенсионер будет отвечать за ДТП, в котором погибла семья с ребенком

В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту массового ДТП
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области.Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области.
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Белгородский пенсионер будет отвечать за смерть семьи с ребенком. Завершено расследование уголовного дела по факту массового ДТП, в котором погибло трое человек. Смертельная авария произошла 18 августа 2018-го года в Калужской области в Дзержинском районе в районе села Льва Толстого. 74-летний уроженец Белгородской области на своем ВАЗе на большой скорости столкнулся с автопоездом. От столкновения большегруз выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Лада.

Водитель и двое пассажиров автомобиля Лада гпгибли. Это была семья с ребенком 2012-го года рождения.

В отношении пожилого водителя автомобиля ВАЗ было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц».

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Калужской области, расследование завершено, Материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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