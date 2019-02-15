На Белгородском водохранилище прошел рейд инспекторов ГИМС

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-15T13:59:06+03:00

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На территории Белгородской области функционирует 9 мест массового выхода людей на лед, где инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Белгородской области и спасатели регулярно проводят профилактические рейды и патрулирования. Один из таких рейдов совместно с представителями средств массовой информации инспекторы ГИМС провели на Белгородском водохранилище в окрестностях села Нижний Ольшанец и поселка Маслова Пристань.

Первым делом сотрудники МЧС измерили толщину ледового покрова, она составила 40 сантиметров. А это значит, что выходить на такой лед безопасно.

Вооружившись памятками и средствами спасения, инспекторы вышли на лед. Рыбаков в этом месте, как всегда, было много, большинство из них уже со стажем, поэтому при себе имеют все необходимые средства спасения. Инспекторы наглядно убедились, что их профилактическая работа по обеспечению безопасности на льду дает свои результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU