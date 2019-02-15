В Белгородской области перекрыли устойчивый канал поставки марихуаны

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-15T10:21:11+03:00

Организаторов поставок наркотика проведет за решеткой 5 лет. Фото: "КП" Архив

Сотрудники УФСБ выявили, что наркотик из Белгородского региона отправляли в Краснодарский край через почту

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Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области получена и подтверждена информация о планировании поставки крупной партии наркотических средств растительного происхождения из Белгородской области в Краснодарский край. Марихуану отправляли через почту.

В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято наркотическое средство «каннабис» (марихуана) общей массой 1 килограмм 900 грамм, что соответствует крупному размеру. Установлен и задержан организатор противоправной деятельности — гражданин РФ К., 1987 года рождения

Приговором Свердловского районного суда Белгорода фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК России. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

11 февраля 2019 года приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU