2019-02-15T11:27:52+03:00
Общество

За незаконную вырубку двух елочек белгородец заплатит штраф более 8 тысяч рублей

Попытка незаконно подзаработать обернулась дл жителя Грайворонского района полным фиаско
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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5 февраля 2019 года мировой судья судебного участка №1 Грайворонского района Белгородской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина N, проживающего без регистрации в селе Новостроевка-Первая Грайворонского района, ранее судимого, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ. Теперь обвиняемый за незаконную вырубку двух сосен должен отработать 320 часов, а также уплатить штраф в размере 8 412 рублей.

Незаконную вырубку подсудимый произвёл 12 декабря 2018 года на участке леса, который относится к категории защитных лесов, расположенных в водоохранных зонах.

На судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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