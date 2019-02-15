За незаконную вырубку двух елочек белгородец заплатит штраф более 8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-15T11:27:52+03:00

Изменить размер текста: A A

5 февраля 2019 года мировой судья судебного участка №1 Грайворонского района Белгородской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина N, проживающего без регистрации в селе Новостроевка-Первая Грайворонского района, ранее судимого, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ. Теперь обвиняемый за незаконную вырубку двух сосен должен отработать 320 часов, а также уплатить штраф в размере 8 412 рублей.

Незаконную вырубку подсудимый произвёл 12 декабря 2018 года на участке леса, который относится к категории защитных лесов, расположенных в водоохранных зонах.

На судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

ИСТОЧНИК KP.RU