За незаконную вырубку двух елочек белгородец заплатит штраф более 8 тысяч рублей
5 февраля 2019 года мировой судья судебного участка №1 Грайворонского района Белгородской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина N, проживающего без регистрации в селе Новостроевка-Первая Грайворонского района, ранее судимого, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ. Теперь обвиняемый за незаконную вырубку двух сосен должен отработать 320 часов, а также уплатить штраф в размере 8 412 рублей.
Незаконную вырубку подсудимый произвёл 12 декабря 2018 года на участке леса, который относится к категории защитных лесов, расположенных в водоохранных зонах.
На судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.
ИСТОЧНИК KP.RU