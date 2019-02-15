Житель Волоконовки проведет 10 суток под арестом за уклонение от обязательных работ

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-15T09:01:56+03:00

При этом обязательные 20 часов он все же должен будет отработать

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За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения житель Волоконовки был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (штраф 500 рублей). Но в установленный законом 60-дневный срок должник административный штраф не оплатил, в связи с чем суд назначил ему административное наказание в виде 20 часов обязательных работ. Теперь он не только проведет 10 суток под арестом, но и будет обязан отработать 20 суток.

Ранее судебные приставы Волоконовского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного исполнительного производства, предупредили об ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ. Однако должник ни разу не вышел на отработку, в связи с чем судебные приставы составили административный протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ.

Мировой судья, рассмотрев материалы дела, назначил должнику арест на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU