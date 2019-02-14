2019-02-14T18:46:44+03:00
Общество

Спасатели предупреждают жителей Белгородской области о тумане и гололедице

Температура будет колебаться от минут 11 до плюс одного градуса
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт ГУ МЧС по Белгородской области.фото: сайт ГУ МЧС по Белгородской области.
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Белгородские спасатели со ссылкой на местных метеорологов предупреждают жителей региона о тумане и гололедице в течение ближайших суток.

Так, 15 февраля будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, морось, туман. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с; днем западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11º мороза, в низких местах до 15º мороза, днем от 4º мороза до 1º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что на территории региона круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения - «101». Также в непредвиденной ситуации можно звонить по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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