В Белгороде рядом с Соборной площадью нашли тело бывшего военного

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-14T16:55:56+03:00

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В Белгороде рядом с Соборной площадью днем 14 февраля горожане нашли тело мужчины. Как сообщил телеграм-канал "Белгород №1" погибшим оказался ветеран боевых действий. Он возвращался с праздника, посвященного Дню вывода войск из Афганистана. Мероприятие происходило у диорамы.

По поводу причины случившегося: изначально в социальных сетях горожане рассказывали, что рядом с телом лежала большая сосулька. На место приехала скорая и полиция. Позже появилась информация, что мужчине стало плохо.

В пресс-службе СУ СКР по Белгородской области, подтвердили факт случившегося. По информации следователей, смерть белгородца не носит криминального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU