В Белгороде рядом с Соборной площадью нашли тело бывшего военного
В Белгороде рядом с Соборной площадью днем 14 февраля горожане нашли тело мужчины. Как сообщил телеграм-канал "Белгород №1" погибшим оказался ветеран боевых действий. Он возвращался с праздника, посвященного Дню вывода войск из Афганистана. Мероприятие происходило у диорамы.
По поводу причины случившегося: изначально в социальных сетях горожане рассказывали, что рядом с телом лежала большая сосулька. На место приехала скорая и полиция. Позже появилась информация, что мужчине стало плохо.
В пресс-службе СУ СКР по Белгородской области, подтвердили факт случившегося. По информации следователей, смерть белгородца не носит криминального характера.
ИСТОЧНИК KP.RU