Двое жителей Белгородской области попались на хранении марихуаны

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-14T16:28:39+03:00

Один прятал ее дома в пакете, другой - в кармане куртки

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Два случая с незаконным хранением наркотиков случилось в Белгородской области. Так, в Красногвардейском районе участковые нашли дома у ранее судимого 45-летнего местного жителя полиэтиленовый пакет с подозрительным веществом растительного происхождения. Эксперты установили, что изъятое является наркотиком - марихуаной, общей массой около 20 граммов. Кстати, судили мужчину до этого за аналогичное преступление.

В поселке Красная Яруга внимание участкового во время обхода привлек 37-летний мужчина, который находился пьяный в общественном месте. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили состояние алкогольного опьянения. Также во время досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки мужчины бумажный сверток с марихуаной общей массой около 6 граммов.

В отношении жителей Белгородской области возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств). Им грозит лишение свободы сроком до трех лет. Житель Краснояружского района также привлечен к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU