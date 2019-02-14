2019-02-14T12:38:39+03:00
Общество

Полицейские нашли пропавшего в Белгороде 14-летнего парня

Подростка передали родителям
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Белгородские полицейские нашли 14-летнего юношу, которого разыскивали родственнники, волонтеры и правоохранители с начала недели. Напомним, утром 11 февраля подросток ушел из дома и не вернулся. В ночь на 12-ое поисковый отряд «Лиза Алерт Белгород» разместил ориентировку. В итоге совместная работа дала результат.

- В настоящее время подросток передан родителям. С ним проводится профилактическая работа. По предварительным данным, противоправных действий в отношении юноши не совершалось, - пояснили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Дополнительные подробности правоохранители и волонтеры не разглашают в интересах подростка и его семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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