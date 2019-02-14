О белгородском вузе рассказывают в Республике Эквадор

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-14T12:33:50+03:00

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Луис Фернандо, нынешний аспирант института экономики и управления, является членом Ассоциации российских и советских выпускников в Эквадоре. В этом учебном году он привлёк на подготовительный факультет для обучения в Белгородском госуниверситете более пятидесяти иностранных слушателей. Сегодня в университете образование получают 200 студентов из Эквадора. Примечательно, что всего в российских вузах учится пятьсот представителей Республики.

Луис Фернандо оказывает помощь в лингвистическом сопровождении испано-язычной версии сайта университета, участвует в разработке онлайн-курса по русскому языку подготовительного факультета в г. Кито. Примечательно, что он стал первым, кто удостоился Почётного звания «Посол НИУ «БелГУ».

Накануне же ректор вуза Олег Полухин и Муноз Андраде Луис Фернандо подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает деятельность по продвижению в Эквадоре положительного имиджа белгородского университета и его образовательных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU