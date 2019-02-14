2019-02-14T11:51:00+03:00
Общество

Жительнице Белгородской области грозит суд за оскорбление участкового

Женщина сняла все на видео и выложила в Сеть
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Вся ситуация произошла в январе текущего года. 43-летняя жительница Алексеевки вызвала сотрудников полиции, так как около двери своей квартиры нашла песок. Кто-то его высыпал туда. Далее случилось следующее: прибывшего участкового женщина стала оскорблять и записывать это на видео. А затем, как подчеркивают следователи, желая придать своим высказываниям публичности, выложила запись на YouTube.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Белгородской области, в отношении жительницы Алексеевки воздуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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