Без учета и без договора, или как в Корочанском районе воруют электроэнергию

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-14T11:27:14+03:00

В прошлом году энергетики выявили 694 факта вмешательства в работу приборов учета и самовольного подключения к сетям. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Во время рейда по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии нескольких любителей поживиться за чужой счет удалось поймать за руку

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Филиал ПАО «МРСК Центра – «Белгородэнерго» продолжает активную борьбу с воровством электроэнергии и снижением потерь в сетях на территории региона. Рейд по выявлению фактов неучтенного потребления электрической энергии (проще говоря – воровства), который прошел в Корочанском районе позволил поймать на горячем нескольких любителей поживиться за чужой счет.

Но чтобы представить масштабы этого воровства, следует обратиться к фактам и цифрам, которые ярко свидетельствуют, что борьба с расхищением электроэнергии в районе идет самая жесткая. Так, в 2018 году сотрудниками Белгородэнерго выявлено 694 факта вмешательства в работу приборов учета и самовольного подключения к сетям общим объемом 9,9 млн кВтч. Ущерб от незаконного потребления электроэнергии превысил 27 млн рублей. В частности, в Корочанском районе зафиксирован 21 факт безучетного и три факта бездоговорного потребления общим объемом 1 млн 372 тыс. кВтч на сумму порядка 5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU