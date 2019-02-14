2019-02-14T11:01:14+03:00
Общество

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

Компания представила услугу «Идентификация как сервис» для бизнеса Центральной России
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Решение позволяет настроить идентификацию пользователей в Wi-Fi-сети любым способом: от стандартного пароля через SMS-сообщение и бесплатный звонок до входа через портал Госуслуг. Сервис интегрируется в существующую инфраструктуру заказчика, вне зависимости от того, на каком оборудовании и ПО она построена и какой оператор предоставляет выход в интернет.

Услуга «Идентификация как сервис» позволяет заведениям предоставить посетителям Wi-Fi доступ в сеть, соблюдая требования законодательства.

- Анонимный вход через публичную Wi-Fi сеть вне закона. Сервис «Ростелекома» поможет предпринимателям легко решить эту проблему. Если у вас уже развернута сеть Wi-Fi, но на ней не реализована идентификация пользователей, с нашим продуктом вам не придется создавать новую инфраструктуру. Наши специалисты установят в существующую сеть всего один дополнительный коммутатор, который обеспечит соблюдение закона. Нам неважно, на каком оборудовании развернута Wi-Fi сеть. Мы готовы предложить универсальный сервис. Авторизация интуитивно понятна и предлагает пользователю зарегистрироваться в интернете любым удобным способом, - пояснил Александр Яресько, директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Бесплатный Wi-Fi в кафе, гостиницах, торговых центрах и других общественных местах уже давно перестал быть редким преимуществом – сегодня это распространенная услуга, на которую рассчитывают многие клиенты. «Ростелеком» предлагает не только сервис аутентификации, но также комплексное решение «Wi-Fi для бизнеса» под ключ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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