2019-02-14T09:32:19+03:00
Общество

Белгородец на заседание суда пытался пронести нож

Судебные приставы Старого Оскола пресекли попытку пронести запрещенный предмет
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В Старооскольском районном суде судебные приставы пресекли попытку пронести гражданином, прибывшем в судебное заседание по уголовному делу в качестве свидетеля, запрещенного предмета.

Мужчина был ознакомлен с перечнем предметов, запрещенных к проносу в здание суда. При проходе в зал суда ему было предложено выложить такие предметы в случае их наличия, на что он сообщил, что запрещенных предметов при себе не имеет.

Но в ходе осмотра в его сумке обнаружен нож. На вопрос, зачем он попытался пронести в суд нож и почему не выложил до осмотра, гражданин ответил, что забыл.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Мировой судья, рассмотрев материалы дела, назначил наказания в виде штрафа 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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