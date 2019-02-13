Белгородские таксисты подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию

13 Февр. 17:22 2019-02-13T17:23:04+03:00

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Белгородские водители сервиса «Яндекс.Такси» готовы протестовать против существующего уровня тарифов на проезд в Белгороде. Акция протеста намечена на 24 февраля. И в случае согласования заявки в мэрии города она пройдет от улицы Королева и завершится на Ротонде. Пока свое участие в митинге подтвердили 150 водителей.

Напомним, что 25 января 40 водителей «Яндекс.Такси» уже выходили на митинг протеста. Митингующие требовали повышения оплаты их труда. Январская протестная акция продлилась недолго и закончилась после приезда полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU