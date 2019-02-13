2019-02-13T17:23:04+03:00
Общество

Белгородские таксисты подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию

Автоперевозчики готовятся высказать свое несогласие с уровнем тарифов на проезд
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские водители «Яндекс.Такси» подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию.Белгородские водители «Яндекс.Такси» подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Белгородские водители сервиса «Яндекс.Такси» готовы протестовать против существующего уровня тарифов на проезд в Белгороде. Акция протеста намечена на 24 февраля. И в случае согласования заявки в мэрии города она пройдет от улицы Королева и завершится на Ротонде. Пока свое участие в митинге подтвердили 150 водителей.

Напомним, что 25 января 40 водителей «Яндекс.Такси» уже выходили на митинг протеста. Митингующие требовали повышения оплаты их труда. Январская протестная акция продлилась недолго и закончилась после приезда полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Над Старым Осколом пронесся «Афганский ветер»
Белгородцев призывают следить за безопасным размещением построек
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня защитника Отечества
Белгородчина заняла далеко не последнее место в рейтинге протестной активности
В Белгороде закрыли 20 сайтов, которые предлагали купить дипломы
Банк «Открытие»: число кредитов выросло в разы
В Белгороде выставлено на торги арестованное имущество должников
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards
В Музее Победы покажут фильм, созданный детьми из Белгородской области
"Человек года Металлоинвест" - сотрудник Лебединского ГОКа
В Белгороде во время «Маланьи Зимней» можно будет отправить близким бесплатную почтовую открытку
В Белгородской области участились случаи загорания мусорных контейнеров
В Белгородской области откроют завод по переработке чеснока
В Белгороде вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Грайворонского района