Белгородские таксисты подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию
Автоперевозчики готовятся высказать свое несогласие с уровнем тарифов на проезд
Белгородские водители «Яндекс.Такси» подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию.Фото: "КП" Архив
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Белгородские водители сервиса «Яндекс.Такси» готовы протестовать против существующего уровня тарифов на проезд в Белгороде. Акция протеста намечена на 24 февраля. И в случае согласования заявки в мэрии города она пройдет от улицы Королева и завершится на Ротонде. Пока свое участие в митинге подтвердили 150 водителей.
Напомним, что 25 января 40 водителей «Яндекс.Такси» уже выходили на митинг протеста. Митингующие требовали повышения оплаты их труда. Январская протестная акция продлилась недолго и закончилась после приезда полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU