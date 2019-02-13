Над Старым Осколом пронесся «Афганский ветер»
За 23 года из небольшого городского фестиваля военных песен «Афганский ветер» превратился в международный конкурс, который собирает в Старом Осколе более 500 исполнителей. В Старый Оскол приезжают исполнители из разных регионов России и ближнего зарубежья. В этом году международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ был посвящен юбилейной дате — 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
О значимости этой даты в истории когда-то большой страны говорил во время открытия фестиваля старший помощник начальника мобилизационного отделения военного комиссариата Геннадий Захаров.
Многим песням, которые звучали со сцены, подпевали все сидящие в зале.
Гран-при фестиваля завоевала фольклорная группа «Ясный колодец» села Полтавец из Корочанского района. Среди победителей в номинации «Соло» - Валентина Буталова из Тульской области и Валерия Семина из Ельца Липецкой области. В номинации «Ансамбли» лауреатами II степени названа образцовая вокальная студия «Гармония» из Донецкой Народной Республики. Лауреатом III степени в категории «Ветераны локальных конфликтов» стал Владимир Казмин из Луганской Народной Республики.
С именами победителей можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU