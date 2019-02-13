2019-02-13T15:44:45+03:00
Общество

Белгородцев призывают следить за безопасным размещением построек

Энергетики ликвидировали на территории области 318 фактов нарушений охранных зон ЛЭП
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В прошлом году, каждое нарушение, выявленное Белгородэнерго, представляло собой реальную угрозу жителям области и при неблагоприятном стечении обстоятельств могло стать причиной несчастного случая.

В нарушение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства…», белгородцы возводят в опасной близости от линий электропередачи дома, складируют грунт и стройматериалы, организовывают детские площадки, ставя под угрозу жизнь детей. В прошлом году в регионе выявлено 37 нарушений охранных зон, по 18 вопиющим фактам материалы переданы в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по Белгородской области и Прокуратуру, 9 дел было рассмотрено в судебных инстанциях, по 7 получены положительные решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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