13 Февр. 14:34 2019-02-13T14:34:52+03:00

Белгородчина заняла далеко не последнее место в рейтинге протестной активности. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В регионе ярко выражена главная протестная тема — утилизации отходов, вопросы инфраструктуры и благоустройства города

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Белгородская область вошла в рейтинг самых протестных регионов России согласно рейтингу Института региональной экспертизы. Рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей. В Белгородском регионе, в частности, ярко выражена главная протестная тема — утилизация отходов, вопросы инфраструктуры и благоустройства города.

На рейтинг повлияли такие события в регионе: митинги против новых правил благоустройства (собрали около 800 человек), одиночные пикеты против контактных зоопарков, забастовка таксистов «Яндекс. Такси».

Воронежская области оказалась самым протестным регионом в Черноземье. Тамбовская область – на седьмом месте. На это место Тамбов попал благодаря нескольким одиночным протестам против передачи церкви части городского сквера и против пыток политических заключённых.

47 и 48 места подедили Липецкая и Курская области. Москва – на первой строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU