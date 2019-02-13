2019-02-13T14:34:52+03:00
Общество

Белгородчина заняла далеко не последнее место в рейтинге протестной активности

В регионе ярко выражена главная протестная тема — утилизации отходов, вопросы инфраструктуры и благоустройства города
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородчина заняла далеко не последнее место в рейтинге протестной активности.Белгородчина заняла далеко не последнее место в рейтинге протестной активности.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Белгородская область вошла в рейтинг самых протестных регионов России согласно рейтингу Института региональной экспертизы. Рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей. В Белгородском регионе, в частности, ярко выражена главная протестная тема — утилизация отходов, вопросы инфраструктуры и благоустройства города.

На рейтинг повлияли такие события в регионе: митинги против новых правил благоустройства (собрали около 800 человек), одиночные пикеты против контактных зоопарков, забастовка таксистов «Яндекс. Такси».

Воронежская области оказалась самым протестным регионом в Черноземье. Тамбовская область – на седьмом месте. На это место Тамбов попал благодаря нескольким одиночным протестам против передачи церкви части городского сквера и против пыток политических заключённых.

47 и 48 места подедили Липецкая и Курская области. Москва – на первой строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские таксисты подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию
Над Старым Осколом пронесся «Афганский ветер»
Белгородцев призывают следить за безопасным размещением построек
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня защитника Отечества
В Белгороде закрыли 20 сайтов, которые предлагали купить дипломы
Банк «Открытие»: число кредитов выросло в разы
В Белгороде выставлено на торги арестованное имущество должников
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards
В Музее Победы покажут фильм, созданный детьми из Белгородской области
"Человек года Металлоинвест" - сотрудник Лебединского ГОКа
В Белгороде во время «Маланьи Зимней» можно будет отправить близким бесплатную почтовую открытку
В Белгородской области участились случаи загорания мусорных контейнеров
В Белгородской области откроют завод по переработке чеснока
В Белгороде вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Грайворонского района