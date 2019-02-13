Белгородчина заняла далеко не последнее место в рейтинге протестной активности
Белгородская область вошла в рейтинг самых протестных регионов России согласно рейтингу Института региональной экспертизы. Рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей. В Белгородском регионе, в частности, ярко выражена главная протестная тема — утилизация отходов, вопросы инфраструктуры и благоустройства города.
На рейтинг повлияли такие события в регионе: митинги против новых правил благоустройства (собрали около 800 человек), одиночные пикеты против контактных зоопарков, забастовка таксистов «Яндекс. Такси».
Воронежская области оказалась самым протестным регионом в Черноземье. Тамбовская область – на седьмом месте. На это место Тамбов попал благодаря нескольким одиночным протестам против передачи церкви части городского сквера и против пыток политических заключённых.
47 и 48 места подедили Липецкая и Курская области. Москва – на первой строчке.
ИСТОЧНИК KP.RU