2019-02-13T12:46:10+03:00
Экономика

Банк «Открытие»: число кредитов выросло в разы

В частности, объем выданных банком кредитов наличными в 2018 году увеличился в 5 раз
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Также «Открытие» впервые вошел в ТОП-5 российских ипотечных банков. Причиной послужил резкий рост ипотечных займов: в 2018 года объем увеличился с 6,43 миллиарда рублей в 1 квартале до 23,84 миллиарда рублей по состоянию на 31 декабря. Что касается розничных кредитов – зафиксирована динамика с 4,4 миллиарда рублей до 26,62 миллиарда.

- В прошлом году мы осуществили глобальный перезапуск розничного кредитования, - говорит Вениамин Полянцев, член правления, руководитель розничного блока ПАО Банк «ФК Открытие». – Заработал кредитный конвейер, были пересмотрены риск-политики и принципы ценообразования, сформирована новая продуктовая линейка, отлажены процессы формирования адресных предложений и персональных коммуникаций. Это позволило нам сделать по-настоящему конкурентное предложение и обеспечить взрывной рост клиентского спроса на наши продукты.

В планах «Открытия» - почти двукратный рост кредитного портфеля, обновление продуктовой линейки и дальнейшая цифровизация сервисов, которая позволит сделать обслуживание заёмщиков еще более быстрым и комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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