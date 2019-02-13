2019-02-13T13:25:20+03:00
Общество

В Белгороде закрыли 20 сайтов, которые предлагали купить дипломы

20 ресурсов предлагали купить белгородцам дипломы об образовании любого российского учебного заведения
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Белгороде закрыли 20 сайтов, которые предлагали купить дипломы.В Белгороде закрыли 20 сайтов, которые предлагали купить дипломы.
Изменить размер текста:

Во время мониторинга сети Интернет прокуратура Красногвардейского района выявила 20 ресурсов, на которых торговали дипломами об образовании любого российского учебного заведения. Объявление об их продаже были размещены в открытом доступе, и любой желающий мог стать при желании самым квалифицированным специалистом. Но этот канал прокуратура перекрыла.

В целях исключения доступа граждан к сайтам прокуратура Красногвардейского района направила иск. Суд признал незаконной деятельность 20 онлайн-ресурсов.

Пресс-служба прокуратуры Белгородской области сообщает, что 12 февраля суд Белгородской области заблокировал 20 сайтов, торговавших дипломами. Сайты внесен в Единый реестр, доступ к ним закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские таксисты подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию
Над Старым Осколом пронесся «Афганский ветер»
Белгородцев призывают следить за безопасным размещением построек
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня защитника Отечества
Белгородчина заняла далеко не последнее место в рейтинге протестной активности
Банк «Открытие»: число кредитов выросло в разы
В Белгороде выставлено на торги арестованное имущество должников
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards
В Музее Победы покажут фильм, созданный детьми из Белгородской области
"Человек года Металлоинвест" - сотрудник Лебединского ГОКа
В Белгороде во время «Маланьи Зимней» можно будет отправить близким бесплатную почтовую открытку
В Белгородской области участились случаи загорания мусорных контейнеров
В Белгородской области откроют завод по переработке чеснока
В Белгороде вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Грайворонского района