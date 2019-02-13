В Белгороде закрыли 20 сайтов, которые предлагали купить дипломы
Во время мониторинга сети Интернет прокуратура Красногвардейского района выявила 20 ресурсов, на которых торговали дипломами об образовании любого российского учебного заведения. Объявление об их продаже были размещены в открытом доступе, и любой желающий мог стать при желании самым квалифицированным специалистом. Но этот канал прокуратура перекрыла.
В целях исключения доступа граждан к сайтам прокуратура Красногвардейского района направила иск. Суд признал незаконной деятельность 20 онлайн-ресурсов.
Пресс-служба прокуратуры Белгородской области сообщает, что 12 февраля суд Белгородской области заблокировал 20 сайтов, торговавших дипломами. Сайты внесен в Единый реестр, доступ к ним закрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU