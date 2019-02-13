В Белгороде закрыли 20 сайтов, которые предлагали купить дипломы

13 Февр. 13:25 2019-02-13T13:25:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время мониторинга сети Интернет прокуратура Красногвардейского района выявила 20 ресурсов, на которых торговали дипломами об образовании любого российского учебного заведения. Объявление об их продаже были размещены в открытом доступе, и любой желающий мог стать при желании самым квалифицированным специалистом. Но этот канал прокуратура перекрыла.

В целях исключения доступа граждан к сайтам прокуратура Красногвардейского района направила иск. Суд признал незаконной деятельность 20 онлайн-ресурсов.

Пресс-служба прокуратуры Белгородской области сообщает, что 12 февраля суд Белгородской области заблокировал 20 сайтов, торговавших дипломами. Сайты внесен в Единый реестр, доступ к ним закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU