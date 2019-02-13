13 Февр. 11:47 2019-02-13T11:47:09+03:00

В Белгороде выставлено на торги арестованное имущество должников. Фото: "КП" Архив

22 февраля с торгов уйдет имущество по 59 лотам на общую сумму 62 578 195 рублей

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22 февраля в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях пройдут торги. На торгах будет реализовано имущество, принадлежащее должникам по 59 лотам на общую сумму 62 578 195 рублей

В том числе будет реализовано:

- земельный участок площадью 1505 квадратных метров, расположенный в Белгороде (начальная продажная цена 487 760 рублей);

- земельный участок площадью 1550 квадратных метров, расположенный в Белгородском районе, с. Беломестное (начальная продажная цена 490 808 рублей);

- земельный участок площадью 1500 квадратных метров с объектом незавершенного строительства, расположенный в Белгородском районе п. Новосадовый, (начальная продажная цена 888 800 рублей);

- земельный участок площадью 1504 квадратных метров, расположенный в Белгородском районе, п. Майский, (начальная продажная цена 425 600 рублей);

- квартира площадью 55,6 квадратных метров, расположенная в Белгороде по ул. Макаренко (начальная продажная цена 2 549 904,80 рублей);

- жилой дом площадью 40,1 квадратных метров, земельный участок площадью 2000 квадратных метров, расположенные в п. Ровеньки Белгородской области (начальная продажная цена 420 000 рублей);

- квартира площадью 47,8 квадратных метров, расположенная в г. Губкине Белгородской области (начальная продажная цена 1 085 000 рублей);

- жилой дом площадью 469 квадратных метровм., земельный участок площадью 1200 квадратных метров, расположенные в г. Белгороде (начальная продажная цена 9 260 000 рублей).

С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru., tu31.rosim.ru .

Торги состоятся 22 февраля 2019 года по адресу: ул. Мокроусова, д.6, каб.1.

ИСТОЧНИК KP.RU