2019-02-12T17:49:32+03:00
Общество

"Человек года Металлоинвест" - сотрудник Лебединского ГОКа

В нынешнем году этого почетного звания удостоена станционный диспетчер Анна Пирожкова
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Вся жизнь Анны связана с железной дорогой: почти 40 лет она работает в управлении железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа. Последние 25 лет - трудится станционным диспетчером своей, ставшей уже родной, самой большой в УЖДТ станции «Фабричная». Она объединяет два парка тепловозов, 39 основных железнодорожных путей и еще несколько дополнительных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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