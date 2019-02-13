2019-02-13T09:28:29+03:00
Общество

В Музее Победы покажут фильм, созданный детьми из Белгородской области

Документальный фильм «В списках не значится» передан на вечное хранение в Госфильмофонд России
Ирина ТАРАСОВА
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Документальный фильм «В списках не значится» передан на вечное хранение в Госфильмофонд России.Документальный фильм «В списках не значится» передан на вечное хранение в Госфильмофонд России.
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16 февраля в Музее Победы покажут лучшие работы юных кинематографистов со всей России. Эти ленты стали победителями конкурса «Объектив Победы». Среди видеоработ – документальный фильм «В списках не значатся», созданный студией «Золотой кадр» из города Старый Оскол Белгородской области. Этот фильм передан на вечное хранение в Госфильмофонд России и в Российский государственный архив кинофотодокументов.

Над документальным фильмом «В списках не значатся», съемки которого были закончены в 2016 году, школьники работали 10 месяцев. В фильме показана война через судьбы воевавших детей и подростков.

Встретятся гости Музея Победы и с кинооператором, участником Великой Отечественной войны Юрием Транквилицким. В этот день также представят новый конкурс, лауреаты которого получат путевки на Всероссийский форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» во Всероссийский детский центр «Орленок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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