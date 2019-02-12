В Белгороде во время «Маланьи Зимней» можно будет отправить близким бесплатную почтовую открытку

12 Февр. 16:17 2019-02-12T16:17:55+03:00

В Белгороде во время «Маланье Зимней» можно будет отправить близким бесплатную почтовую открытку. Из открытых источников.

Отплатить нужно будет только доставку, которая составит всего 17 рублей

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IV фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья Зимняя» соберет гостей 16 февраля в парке регионального значения «Ключи». Большое веселье с играми и забавами состоится в селе Кострома Прохоровского района. Во время фестиваля все участники и гости смогут отправить бесплатную почтовую открытку своим близким. Стоимость отправления – всего 17 рублей.

Такую возможность предоставит импровизированное почтовое отделение, которое будет работать на фестивале. Все гости фестиваля получат почтовые карточки и конверты, марки, сувенирную и брендированную продукцию. Участники мероприятия смогут испытать свою удачу и приобрести лотерейные билеты.

Открытку, посвященную 65-летию Белгородской области, отправить очень просто: нужно будет указать адрес получателя и отправителя, купить и наклеить марки на сумму доставки, опустить открытку в почтовый ящик.

ИСТОЧНИК KP.RU