2019-02-12T16:17:55+03:00
Общество

В Белгороде во время «Маланьи Зимней» можно будет отправить близким бесплатную почтовую открытку

Отплатить нужно будет только доставку, которая составит всего 17 рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде во время «Маланье Зимней» можно будет отправить близким бесплатную почтовую открытку. Из открытых источников.В Белгороде во время «Маланье Зимней» можно будет отправить близким бесплатную почтовую открытку. Из открытых источников.
Изменить размер текста:

IV фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья Зимняя» соберет гостей 16 февраля в парке регионального значения «Ключи». Большое веселье с играми и забавами состоится в селе Кострома Прохоровского района. Во время фестиваля все участники и гости смогут отправить бесплатную почтовую открытку своим близким. Стоимость отправления – всего 17 рублей.

Такую возможность предоставит импровизированное почтовое отделение, которое будет работать на фестивале. Все гости фестиваля получат почтовые карточки и конверты, марки, сувенирную и брендированную продукцию. Участники мероприятия смогут испытать свою удачу и приобрести лотерейные билеты.

Открытку, посвященную 65-летию Белгородской области, отправить очень просто: нужно будет указать адрес получателя и отправителя, купить и наклеить марки на сумму доставки, опустить открытку в почтовый ящик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские таксисты подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию
Над Старым Осколом пронесся «Афганский ветер»
Белгородцев призывают следить за безопасным размещением построек
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня защитника Отечества
Белгородчина заняла далеко не последнее место в рейтинге протестной активности
В Белгороде закрыли 20 сайтов, которые предлагали купить дипломы
Банк «Открытие»: число кредитов выросло в разы
В Белгороде выставлено на торги арестованное имущество должников
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards
В Музее Победы покажут фильм, созданный детьми из Белгородской области
"Человек года Металлоинвест" - сотрудник Лебединского ГОКа
В Белгородской области участились случаи загорания мусорных контейнеров
В Белгородской области откроют завод по переработке чеснока
В Белгороде вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Грайворонского района