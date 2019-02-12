В Белгородской области участились случаи загорания мусорных контейнеров

12 Февр. 15:08 2019-02-12T15:08:40+03:00

В феврале горел мусор в Губкине, в январе – два случая загорания в Старом Осколе

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В Белгородской области участились случая загорания мусорных контейнеров. Всего с начала года – три крупных загорания: одно в Губкине и два – в Старом Осколе.

11 февраля в Белгородской области произошло четыре пожара. Один из них – в крупногабаритном мусорном контейнере, расположенном на улице Ленина в Губкине. Отметим, что в последнее время такие ЧП стали частым явлением: в январе тушили мусоропровод в панельном доме в Старом Осколе, в начале февраля горел мусорный контейнер в одной из многоэтажек микрорайона Восточного.

В этот день также горел жилой дом на улице Ленина в Ивне. В ночь на вторник пожарные и добровольцы села Осколец Губкинского городского округа тушили частное домовладение на улице Жукова: огонь охватил 100 квадратных метров площади, на его тушение ушло почти полтора часа.

Ещё один пожар произошел в понедельник днем в сарае на улице Станкевича в селе Мухоудеровка Алексеевского городского округа. В результате пожара повреждены стены и кровля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU