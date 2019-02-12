В Белгороде вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Грайворонского района

12 Февр. 12:39 2019-02-12T12:39:57+03:00

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11 февраля Октябрьский районный суд вынес решение по делу бывшего руководителя Грайворонского района Александра Верзуна. Экс-чиновник обвиняли в том, что он взял взятку в виде элитного автомобиля за 1,82 миллиона рублей. Наказание – 9 лет колонии. Но суд переквалифицировал дело. И теперь экс-чиновник заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

За взятку, как настаивало обвинение, чиновник должен был закрыть глаза на то, что частная компания "МЖСтрой", которая выполняла муниципальные контракты, нарушила сроки возведения многоэтажек. Материалами дела якобы свидетельствовали о том, что машину передали обвиняемому в 2014 году, а в 2016 году к ней добавили еще и стройматериалы.

Слушание дела в отношении белгородца по статье "Получение взятки в особо крупном размере шло в открытом режиме. На заседании 11 февраля бывший чиновник в очередной раз не признал свою вину. Он говорил о том, что во время расследования допускалось запугивание свидетелей, шантаж и что ключевые фигуры дела в настоящее время сами находятся под следствием, в СИЗо или укрываются от правосудия.

В итоге суд не согласился со стороной обвинения и переквалифицировал дело на статью "Злоупотребление должностными полномочиями". Наказание — штраф 300 тысяч рублей. Автомобиль, который проходил, как взятка, таковой признан не был так как машина не находится в собственности обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU