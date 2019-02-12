В Белгородской области откроют завод по переработке чеснока

12 Февр. 13:43 2019-02-12T13:43:07+03:00

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На сегодняшний день в Шебекинском городском округе реализуется проект «Организация производства и реализации здоровых продуктов». Проектом предполагается создание системы сельхозкооперации, позволяющей получить и реализовать здоровые продукты на сумму не менее чем 100 миллионов рублей по итогам 2020 года. Также в Шебекино запланировано создание перерабатывающих структур. В скором времени здесь будут работать 4 приемо-заготовительных пункта, 2 убойных цеха и завод по переработке чеснока.

Отметим, что сейчас кооперация представлена 8-ю сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в том числе 82 личными подсобными хозяйствами. Фермеры поставляют на рынок молочную, мясную, овощную, рыбную продукцию. Реализация проекта будет способствовать лучшей системе сбыта фермерских товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU