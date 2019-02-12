2019-02-12T10:23:41+03:00
Общество

В Белгороде прошли спортивные мероприятия в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта

Главным сюрпризом праздника стала гонка на лыжах с хаски
Ирина ТАРАСОВА
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Главным сюрпризом праздника стала гонка на лыжах с хаски. Фото из архива мэрии Белгорода.Главным сюрпризом праздника стала гонка на лыжах с хаски. Фото из архива мэрии Белгорода.
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В субботу, 9 февраля, на лыжероллерной трассе «Олимпия» прошла открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Праздник продолжился и 10 февраля. Главным сюрпризом дня стала гонка на лыжах с хаски.

Спортивный праздник прошел по всей стране и был посвящен пятой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи.

9 февраля на старт вышло 4,5 тысячи участников. Лыжная гонка проходила для всех возрастных категорий участников на 1 км, 5 км и 10 км. Завершились соревнования церемонией награждения победителей и призеров гонки. Каждый лыжник получил на память фирменную шапку, а самым маленьким вручили сладкие призы.

Спортивный праздник продолжился в воскресенье, 10 февраля. Любителей зимних видов спорта играли в хоккей с мячом, волейбол и футбол на снегу, перетягивали канат. Были и показательные выступления, и силовые конкурсы от клуба легкоатлетического многоборья «Эра». Главным сюрпризом спортивного праздника стала гонка на лыжах с хаски. Все участники получили дипломы Всероссийского дня зимних видов спорта, памятные призы и подарки.

Организаторами Дня зимних видов спорта выступили управления по физической культуре и спорту Белгородской области и города Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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