Белгородские судебные приставы разбирались с неправомерными действиями коллекторов

12 Февр. 11:32 2019-02-12T11:32:09+03:00

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В 2018 году белгородскими судебными приставами рассмотрено 132 обращения граждан на неправомерные действия коллекторов. Количество жалоб в сравнении с 2017 годом увеличилось более, чем в два раза.

И.о. начальника отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Анна Григоренко, комментируя работу с обращениями граждан, подчеркнула, что «в основном граждане жалуются на превышение количества телефонных звонков коллекторами, текстовых сообщений, на осуществление коллекторами контактов с третьими лицами (родственниками, друзьями, соседями), на некорректное поведение во время разговоров, оказание психологического давления».

При этом, белгородцы должны знать, что в начале разговора коллектор обязан сообщить свои Ф.И.О, данные кредитора и наименование коллекторского агентства, в котором он работает. Звонить можно только в определенный промежуток времени: в будни — с 8 утра до 10 вечера, в праздники и выходные дни — с 9 утра до 8 вечера. Количество телефонных звонков не может превышать 1 в сутки, 2 в неделю и 8 в месяц. Личные встречи можно проводить 1 раз в месяц.

О противоправных действиях коллекторов граждане могут сообщить, направив заявление по адресу: Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 109 (mail@r31.fssprus.ru), а также по «телефону доверия» 8 (4722) 32-47-74, который работает в круглосуточном режиме. Кроме этого, заявление можно направить в электронном виде посредством «Интернет-приемной»(http://r31.fssprus.ru.)

Белгородцам при обращении рекомендуют предоставить любые текстовые, СМС-сообщения, полученные письма, распечатку телефонных разговоров, фотографии, аудио-видео записи и так далее.

Напомним, что за нарушение федерального законодательства, юридические лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности могут понести административную ответственность по статье 14.57 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU