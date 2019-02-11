В Белгороде пройдет встреча с военным журналистом Геннадием Алехиным

11 Февр. 16:38 2019-02-11T16:38:34+03:00

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12 февраляв в НИУ «БелГУ» студенты, преподаватели института общественных наук и массовых коммуникаций университета встретятся с военным журналистом, полковником запаса Геннадием Алехиным. В ходе встречи состоится презентация нового, дополненного издания книги Геннадия Алехина «По ту сторону чеченской войны».

Геннадий Алехин был в самой гуще событий на Северном Кавказе. Он возглавлял военные газеты 58-й армии и Северо-Кавказского округа, пресс-центр Объединённой группировки войск. Многие годы Геннадий Тимофеевич работал с генералом Геннадием Трошевым – ключевой фигурой военных событий тех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU