Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций ПАО «Мегафон»

11 Февр. 14:57 2019-02-11T14:57:58+03:00

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Облигации были размещены 4 февраля 2019 г. на ПАО «Московская биржа». В процессе формирования книги заявок (book-building) ставка купонов по облигациям была установлена ниже маркетируемого диапазона и составила 8.55% годовых, что соответствует доходности 8.73% годовых.

- «МегаФон» является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает интерес инвесторов к данному эмитенту, – отметил старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» Константин Церазов.

Для банка «Открытие» сделка интересна с точки зрения возможности дальнейшего развития взаимоотношений с одним из лидеров телекоммуникационного рынка.

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ИСТОЧНИК KP.RU