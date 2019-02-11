2019-02-11T13:31:21+03:00
Спорт

Белгородские приставы провели соревнования по гиревому спорту

Мероприятие состоялось на базе региональной организации Общества «Динамо»
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вооружившись девизом «Судебный пристав должен быть силен и духом, и телом!», 15 представителей всех районных подразделений УФССП России по Белгородской области приняли участие в борьбе за награды в трех весовых категориях.

Спортсмены выполнили по два упражнения: «рывок» и «толчок» с гирями весом 24 кг. В итоге в весовой категории до 80 кг победителем стал Евгений Кобелев, до 100 кг - Алексей Щербинин, а в категории свыше 100 кг - Роман Дмитрук.

Как подчеркивают в ведомстве, развитие служебно-прикладных видов спорта и популяризация здорового образа жизни - те задачи, которые в числе первых стоят перед службой судебных приставов. Тем более, принудительное исполнение судебных решений, охрана судов и судебных приставов-исполнителей при проведении исполнительных действий – непростая, но ежедневная задача работников службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские таксисты подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию
Над Старым Осколом пронесся «Афганский ветер»
Белгородцев призывают следить за безопасным размещением построек
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня защитника Отечества
Белгородчина заняла далеко не последнее место в рейтинге протестной активности
В Белгороде закрыли 20 сайтов, которые предлагали купить дипломы
Банк «Открытие»: число кредитов выросло в разы
В Белгороде выставлено на торги арестованное имущество должников
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards
В Музее Победы покажут фильм, созданный детьми из Белгородской области
"Человек года Металлоинвест" - сотрудник Лебединского ГОКа
В Белгороде во время «Маланьи Зимней» можно будет отправить близким бесплатную почтовую открытку
В Белгородской области участились случаи загорания мусорных контейнеров
В Белгородской области откроют завод по переработке чеснока
В Белгороде вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Грайворонского района