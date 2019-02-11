Белгородские приставы провели соревнования по гиревому спорту

11 Февр. 13:31 2019-02-11T13:31:21+03:00

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Вооружившись девизом «Судебный пристав должен быть силен и духом, и телом!», 15 представителей всех районных подразделений УФССП России по Белгородской области приняли участие в борьбе за награды в трех весовых категориях.

Спортсмены выполнили по два упражнения: «рывок» и «толчок» с гирями весом 24 кг. В итоге в весовой категории до 80 кг победителем стал Евгений Кобелев, до 100 кг - Алексей Щербинин, а в категории свыше 100 кг - Роман Дмитрук.

Как подчеркивают в ведомстве, развитие служебно-прикладных видов спорта и популяризация здорового образа жизни - те задачи, которые в числе первых стоят перед службой судебных приставов. Тем более, принудительное исполнение судебных решений, охрана судов и судебных приставов-исполнителей при проведении исполнительных действий – непростая, но ежедневная задача работников службы.

ИСТОЧНИК KP.RU