В Белгородской области водитель ВАЗа врезался в дерево
В воскресенье, 10 февраля, в Чернянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель. По предварительным данным, 33-летний автомобилист, управляя автомобилем «Ваз 21074», двигаясь со стороны поселка Чернянка в направлении города Новый Оскол, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Происшествие случилось в 7.30 утра на 64 километре автодороги «Старый Оскол – Чернянка – Новый Оскол».
В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU