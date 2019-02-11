В Белгородской области водитель ВАЗа врезался в дерево

11 Февр. 12:16 2019-02-11T12:16:46+03:00

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В воскресенье, 10 февраля, в Чернянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель. По предварительным данным, 33-летний автомобилист, управляя автомобилем «Ваз 21074», двигаясь со стороны поселка Чернянка в направлении города Новый Оскол, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Происшествие случилось в 7.30 утра на 64 километре автодороги «Старый Оскол – Чернянка – Новый Оскол».

В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU