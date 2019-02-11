2019-02-11T09:23:46+03:00
Общество

Белгородцы простились с убитым боксером Александром Костроминым

Похороны прошли в воскресенье, 10 февраля, на кладбище поселка Дубовое
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Белгородцы простились с убитым боксером Александром Костроминым.Белгородцы простились с убитым боксером Александром Костроминым.
Изменить размер текста:

10 февраля белгородцы простились с убитым боксером Александром Костроминым. Прощание прошло на кладбище поселка Дубовое при огромном количестве народа.

Президент Белгородской региональной спортивной организации «Федерация бокса» Шамиль Курбанов рассказал, что отпевание было в храме рядом с кладбищем. Были друзья и родные. Он также пообещал, что жена, сын и родители боксера получат материальную помощь.

Напомним, что спортсмена убили вечером 7 февраля выстрелом в спину, когда он заходил в подъезд собственного дома. Через 2 дня ему бы исполнилось 30 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Александр выступал в весовой категории до 80 кг, 16 февраля 2019 года он должен был провести бой в Риге с Раитисом Синкевичем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские таксисты подали заявку на проведение митинга протеста в мэрию
Над Старым Осколом пронесся «Афганский ветер»
Белгородцев призывают следить за безопасным размещением построек
Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня защитника Отечества
Белгородчина заняла далеко не последнее место в рейтинге протестной активности
В Белгороде закрыли 20 сайтов, которые предлагали купить дипломы
Банк «Открытие»: число кредитов выросло в разы
В Белгороде выставлено на торги арестованное имущество должников
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards
В Музее Победы покажут фильм, созданный детьми из Белгородской области
"Человек года Металлоинвест" - сотрудник Лебединского ГОКа
В Белгороде во время «Маланьи Зимней» можно будет отправить близким бесплатную почтовую открытку
В Белгородской области участились случаи загорания мусорных контейнеров
В Белгородской области откроют завод по переработке чеснока
В Белгороде вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Грайворонского района