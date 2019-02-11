11 Февр. 09:23 2019-02-11T09:23:46+03:00

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10 февраля белгородцы простились с убитым боксером Александром Костроминым. Прощание прошло на кладбище поселка Дубовое при огромном количестве народа.

Президент Белгородской региональной спортивной организации «Федерация бокса» Шамиль Курбанов рассказал, что отпевание было в храме рядом с кладбищем. Были друзья и родные. Он также пообещал, что жена, сын и родители боксера получат материальную помощь.

Напомним, что спортсмена убили вечером 7 февраля выстрелом в спину, когда он заходил в подъезд собственного дома. Через 2 дня ему бы исполнилось 30 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Александр выступал в весовой категории до 80 кг, 16 февраля 2019 года он должен был провести бой в Риге с Раитисом Синкевичем.

ИСТОЧНИК KP.RU