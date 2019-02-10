В Белгороде отдали дань памяти первым освободителям города

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-10T12:56:33+03:00

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9 февраля у памятника Андрею Попову, танк которого первым ворвался в город в 1943 году, прошел митинг. Собрались ветераны, волонтеры, представители общественных организаций. Все они пришли, чтобы отдать дань памяти первым освободителям Белгорода.

К памятнику Андрея Попова возложили цветы. Говорили о далеких событиях 1943 года, когда шли ожесточенные бои на северной окраине города. Тогда в ночь на 9 февраля их вела 192-я танковая бригада. Первым в оккупированный фашистами Белгород ворвался танковый взвод 417-го танкового батальона под командованием 22-летнего Андрея Попова. Его танк был подбит на пересечении с сегодняшним Гражданским проспектом. Пятеро членов экипажа сгорели заживо, а тяжелораненый Попов и водитель-механик Сергей Хохлов все же выбрались из горящей машины. Но младший лейтенант Ангдрей Попов все же погиб, а Хохлов, единственный из экипажа, кто остался в живых, в бою лишился кистей обеих рук.

Экипаж Андрея Попова вошел в Белгород на танке М3-С «Генерал Грант». Машина была передана Советской Армии союзниками. Через несколько дней после гибели танкиста Попова командование попросило городские власти переименовать тогда улицу Пионерскую в улицу Андрея Попова. Просьба была удовлетворена 21 февраля 1943 года. В 1953 году на ней появился обелиск, а в 1957-м в Белгорроде открыли бюст Андрея Попова.

Тогда, в 1943-мЮ освобождение продлилось всего лишь до 18 марта. Немцы снова взяли город. И лишь 5 августа 1943 года город был полностью очищен от фашистских захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU