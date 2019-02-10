2019-02-10T13:31:16+03:00
Общество

В Белгороде состоялось первое заседание клуба детективов

На заседание клуба, которое прошло в юридическом институте НИУ «БелГУ», пришло более сотни потенциальных криминалистов
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде будет действовать клуб детективов. Фото из открытых источников.В Белгороде будет действовать клуб детективов. Фото из открытых источников.
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На первое заседание клуба детективов, которое прошло 9 февраля в юридическом институте НИУ «БелГУ», пришло более сотни потенциальных криминалистов. Среди них были не только школьники но и студенты и магистранты вуза, которые получают образование по различным специальностям. Но всех их объединял интерес к криминалистике, тонкостям работы детектива.

Профессор Евгений Тонков, обращаясь к членам клуба, отметил, что в связи с ростом общественной потребности в квалифицированных криминалистах, в этом учебном году увеличен набор студентов по специальности «Судебная экспертиза». И что немаловажно, выпускники института востребованы различными правоохранительными ведомствами не только Белгорода, но и многих других городов России.

Программа первого заседания клуба включала посещение музея судебной экспертизы и криминалистики имени И. Д. Путилина. Будущие детективы также приняли участие в мастер-классах по составлению фоторобота, снятию отпечатков пальцев, исследованию подлинности документов. И, конечно, всех увлек квест «По следам преступления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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