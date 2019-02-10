2019-02-10T11:57:25+03:00
Общество

При пожаре В Белгороде пострадал один человек

Котельную на улице Серафимовича тушили 19 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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В 00.49 9 февраля на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы позвонили с сообщением, что в Белгороде по улице Серафимовича горит котельная. На место происшествия срочно выехала специализированная пожарно-спасательная часть и спасатели Белгорода. С огнём боролись 19 человек и шесть единиц техники, в том числе 14 человек и три единицы техники от МЧС. Для того, чтобы потушить пожар в котельной, спасателям понадобилось 20 минут.

В результате пожара пострадал один человек. По факту пожара будет проведена проверка, чтобы установить все обстоятельства возникшего пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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