2019-02-09T20:16:48+03:00
Общество

Полицейские изъяли у жителя Шебекино 5 килограмм марихуаны

Пресечен канал поставки наркотиков в исправительное учреждение
Ирина ТАРАСОВА
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Полицейские Белгородской области пресекли канал поставки наркотиков в исправительную колонию № 5 УФСИН. Вместе с работниками исправительного учреждения они задержали 25-летнего шебекинца, который направлялся с партией наркотиков в областной центр. У него изъяли два пакета с наркотиками, вес которых превысил 100 граммов. А затем во время обыска в заброшенном доме, который задержанный использовал, как склад, нашли пять килограммов марихуаны, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемому, который задержан, предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 и ч.2 ст. 288 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и хранение наркотических средств в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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