2019-02-09T14:56:31+03:00
Общество

В Белгороде хозяин квартиры снял со спящей гости серьги и сдал в ломбард

58-летняя женщина заявила о пропаже золотых сережек в полицию
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде хозяин квартиры снял со спящей гости серьги и сдал в ломбард.В Белгороде хозяин квартиры снял со спящей гости серьги и сдал в ломбард.
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58-летняя жительница Белгорода обратилась в полицию с сообщением, что у нее пропали золотые сережки. Причем пропали они после того, как она побывала в гостях у знакомых, где ей предложили отдохнуть после застолья. В полиции выяснили, что сережки прямо из ушей спящей гостьи снял хозяин квартиры, который позже сдал их в ломбард.

В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщают, что вырученные деньги мужчина успел потратить. Сумма ущерба, причиненного гостье, составила около 10 000 рублей.

Теперь злоумышленник будет отвечать за содеянное. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). «Гостеприимному» хозяину грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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