2019-02-09T12:34:56+03:00
Общество

Какие тайны хранит государственный архив Белгородской области

На выставке, посвященной 65-ой годовщине образования области, представлены эксклюзивные фотографии старого Белгорода, редкие награды
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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В хранилище всегда поддерживается температура воздуха +17 и влажность воздуха 50%.В хранилище всегда поддерживается температура воздуха +17 и влажность воздуха 50%.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ
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8 февраля белгородские комсомольцы посетили выставку областного государственного казенного учреждения «Государственный архив новейшей истории Белгородской области», посвященную 65-ой годовщине образования Белгородской области. Именно здесь можно познакомиться со многими, почти забытыми, страницами из истории города. На стендах можно увидеть личные дела первых руководителей региона, эксклюзивные фотографии старого Белгорода, редкие награды.

Встреча началась с небольшой лекции сотрудников архива, в которой они рассказали на чем специализируется их организация, какие документы хранятся в здании и что только спустя время можно оценить многие события, которые происходили на территории Белгородской области.

Затем для ребят была организована экскурсия в хранилище, где они ознакомились со структурой хранения документов и условий их содержания. В хранилище всегда поддерживается температура воздуха +17 и влажность воздуха 50%. За этим, как и за сохранностью уникальных экспонатов, строго следят работники архива.

На стендах можно увидеть личные дела первых руководителей региона, эксклюзивные фотографии старого Белгорода, редкие награды. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

На стендах можно увидеть личные дела первых руководителей региона, эксклюзивные фотографии старого Белгорода, редкие награды.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Особый интерес вызвали некоторые документы обкома КПСС за разные годы. Сама выставка богата различными материалами, собранными за 65 лет, которые прошли со дня образования Белгородской области. Многие документы, фотографии, экспонаты — бесценны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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