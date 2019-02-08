В Губкине полицейские задержали подозреваемого в ограблении школьницы

СЕГОДНЯ 20:47 2019-02-08T20:47:03+03:00

Мужчина проследил за девочкой и в подъезде отобрал у нее телефон

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С заявлением в полицию обратилась 37-летняя жительница Губкинского городского округа. Женщина сообщила, что в подъезде многоквартирного дома неизвестный ограбил ее десятилетнюю дочь.

Оперативникам удалось выйти на след злоумышленника. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что им оказался 25-летний местный житель с криминальным прошлым.

По версии следствия, прогуливаясь вечером по городу, он заметил девочку, которая возвращалась домой. Внимание злоумышленника привлек телефон в руках ребенка. Мужчина проследил за школьницей до самого дома. Войдя вслед за девочкой в подъезд, он напал на нее и отнял мобильник.

Следственным отделом по г. Губкину СУ СК России по Белгородской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU