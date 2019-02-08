2019-02-08T20:47:03+03:00
Общество

В Губкине полицейские задержали подозреваемого в ограблении школьницы

Мужчина проследил за девочкой и в подъезде отобрал у нее телефон
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

С заявлением в полицию обратилась 37-летняя жительница Губкинского городского округа. Женщина сообщила, что в подъезде многоквартирного дома неизвестный ограбил ее десятилетнюю дочь.

Оперативникам удалось выйти на след злоумышленника. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что им оказался 25-летний местный житель с криминальным прошлым.

По версии следствия, прогуливаясь вечером по городу, он заметил девочку, которая возвращалась домой. Внимание злоумышленника привлек телефон в руках ребенка. Мужчина проследил за школьницей до самого дома. Войдя вслед за девочкой в подъезд, он напал на нее и отнял мобильник.

Следственным отделом по г. Губкину СУ СК России по Белгородской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
9 февраля ночью в Белгородской области температура понизится до -15 градусов
Белгородец устроил погром в центре села Скородное
Белгородец осужден за незаконную вырубку леса
Белгородские энергетики ввели в работу 80 МВА новой мощности
7 февраля в Белгородской области во время пожара погиб хозяин дома
У жителя Старого Оскола арестовали квартиру за долги
В Белгородcком районе сотрудники МЧС оказали помощь животному, попавшему в беду
Белгородская область остается в числе наиболее стабильных и безопасных в России регионов
Белгородская филармония зажигает «Огни Парижа»
Жительница Валуйского района рассказала в полиции, за что в 2011 году убила сына
Завершилась II Зимняя Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста
По иску Белгородской транспортной прокуратуры арестован самолет и оштрафован пилот
За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров
Белгородец без ведома подруги снял с ее карты деньги
Белгородец, не уплативший вовремя штраф, направлен на исправительные работы
Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Как минимум, 90 жителей Белгородской области обманули в автосалоне «Автопремиум 31»
В выходные белгородцев приглашают пробежаться на лыжах
В белгородском выставочном зале «Родина» пройдет вечер памяти Евгения Дубравного
В Белгороде в ДТП на улице Мичурина пострадала 56-летняя пассажирка одного из автомобилей
Пожар на Гостенской в Белгороде удалось потушить за несколько минут