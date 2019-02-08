2019-02-08T18:16:44+03:00
Общество

9 февраля ночью в Белгородской области температура понизится до -15 градусов

На дорогах региона ожидается гололедица и туман
Ирина ТАРАСОВА
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На дорогах региона ожидается гололедица и туман. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.На дорогах региона ожидается гололедица и туман. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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По прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на дорогах региона 9 февраля ожидается туман и гололедица. Ночная температура местами составит -15 градусов.

В целом по области — переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-11º мороза, в низких местах до 15º мороза, днем 2-7º мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля.

Сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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